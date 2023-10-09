罗马尼亚列伊兑坦桑尼亚先令

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1GBP1.1580811.22425101.9561.663881.908421.1089222.3003
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罗马尼亚列伊/坦桑尼亚先令汇率
1 RON535.61800 TZS
5 RON2678.09000 TZS
10 RON5356.18000 TZS
20 RON10712.36000 TZS
50 RON26780.90000 TZS
100 RON53561.80000 TZS
250 RON133904.50000 TZS
500 RON267809.00000 TZS
1000 RON535618.00000 TZS
2000 RON1071236.00000 TZS
5000 RON2678090.00000 TZS
10000 RON5356180.00000 TZS
坦桑尼亚先令/罗马尼亚列伊汇率
1 TZS0.00187 RON
5 TZS0.00933 RON
10 TZS0.01867 RON
20 TZS0.03734 RON
50 TZS0.09335 RON
100 TZS0.18670 RON
250 TZS0.46675 RON
500 TZS0.93350 RON
1000 TZS1.86700 RON
2000 TZS3.73400 RON
5000 TZS9.33500 RON
10000 TZS18.67000 RON