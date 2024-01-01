巴哈马元兑肯尼亚先令

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1 BSD兑KES过去 30 天过去 90 天
133.0300133.0300
128.0650127.9350
一般129.9755129.9656
更改0.48%-1.52%
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1 BSD 兑 KES 统计信息

过去 30 天，BSD 兑 KES 的表现如下：30 天高点为 133.0300，30 天低点为 128.0650。这意味着 30 天平均值为 129.9755。BSD 兑 KES 的变化为 0.48。

过去 90 天，BSD 兑 KES 的表现如下：90 天高点为 133.0300，90 天低点为 127.9350。这意味着 90 天平均值为 129.9656。BSD 兑 KES 的变化为 -1.52。

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热门货币

 USDAUDINRCADNZDSGDZARGBP
1 USD11.53183.9531.3741.6671.32718.4040.788
1 AUD0.653154.8380.8971.0890.86712.0220.515
1 INR0.0120.01810.0160.020.0160.2190.009
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巴哈马元/肯尼亚先令汇率
1 BSD129.01500 KES
5 BSD645.07500 KES
10 BSD1,290.15000 KES
20 BSD2,580.30000 KES
50 BSD6,450.75000 KES
100 BSD12,901.50000 KES
250 BSD32,253.75000 KES
500 BSD64,507.50000 KES
1000 BSD129,015.00000 KES
2000 BSD258,030.00000 KES
5000 BSD645,075.00000 KES
10000 BSD1,290,150.00000 KES
肯尼亚先令/巴哈马元汇率
1 KES0.00775 BSD
5 KES0.03876 BSD
10 KES0.07751 BSD
20 KES0.15502 BSD
50 KES0.38755 BSD
100 KES0.77510 BSD
250 KES1.93776 BSD
500 KES3.87552 BSD
1000 KES7.75104 BSD
2000 KES15.50208 BSD
5000 KES38.75520 BSD
10000 KES77.51040 BSD