bin ZMW'den Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile ZMW → PLN çevirin

1.000 zmw
151,81 pln

1,000ZK ZMW = 0,1518zł PLN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → PLN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16250,1664
Düşük0,14900,1453
Ortalama0,15380,1533
Değişim-6.59%2.06%
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1 ZMW → PLN istatistikleri

ZMW → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1625, en düşük 0,1490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1538 oldu. ZMW → PLN kurundaki değişiklik -6.59 değerindeydi.

ZMW → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1664, en düşük 0,1453 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1533 oldu. ZMW → PLN kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Polonya Zlotisi
1 ZMW0,15181 PLN
5 ZMW0,75907 PLN
10 ZMW1,51813 PLN
20 ZMW3,03626 PLN
50 ZMW7,59065 PLN
100 ZMW15,18130 PLN
250 ZMW37,95325 PLN
500 ZMW75,90650 PLN
1000 ZMW151,81300 PLN
2000 ZMW303,62600 PLN
5000 ZMW759,06500 PLN
10000 ZMW1.518,13000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / ZMW
1 PLN6,58705 ZMW
5 PLN32,93525 ZMW
10 PLN65,87050 ZMW
20 PLN131,74100 ZMW
50 PLN329,35250 ZMW
100 PLN658,70500 ZMW
250 PLN1.646,76250 ZMW
500 PLN3.293,52500 ZMW
1000 PLN6.587,05000 ZMW
2000 PLN13.174,10000 ZMW
5000 PLN32.935,25000 ZMW
10000 PLN65.870,50000 ZMW