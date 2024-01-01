10 bin ZMW'den Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile ZMW → MMK çevirin

10.000 zmw
811.048 mmk

1,000ZK ZMW = 81,10K MMK

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → MMK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek86,205386,9512
Düşük79,518676,7599
Ortalama82,019981,1678
Değişim-5.92%4.23%
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1 ZMW → MMK istatistikleri

ZMW → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 86,2053, en düşük 79,5186 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 82,0199 oldu. ZMW → MMK kurundaki değişiklik -5.92 değerindeydi.

ZMW → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 86,9512, en düşük 76,7599 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 81,1678 oldu. ZMW → MMK kurundaki değişiklik 4.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Myanmar Kyatı
1 ZMW81,10480 MMK
5 ZMW405,52400 MMK
10 ZMW811,04800 MMK
20 ZMW1.622,09600 MMK
50 ZMW4.055,24000 MMK
100 ZMW8.110,48000 MMK
250 ZMW20.276,20000 MMK
500 ZMW40.552,40000 MMK
1000 ZMW81.104,80000 MMK
2000 ZMW162.209,60000 MMK
5000 ZMW405.524,00000 MMK
10000 ZMW811.048,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / ZMW
1 MMK0,01233 ZMW
5 MMK0,06165 ZMW
10 MMK0,12330 ZMW
20 MMK0,24659 ZMW
50 MMK0,61649 ZMW
100 MMK1,23297 ZMW
250 MMK3,08243 ZMW
500 MMK6,16485 ZMW
1000 MMK12,32970 ZMW
2000 MMK24,65940 ZMW
5000 MMK61,64850 ZMW
10000 MMK123,29700 ZMW