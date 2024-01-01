10 Myanmar kyatından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile MMK → ZMW çevirin

10 mmk
0,12 zmw

1,000 MMK = 0,01187 ZMW

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136,6281,3770,941,54718,8620,8037,237
1 THB0,02710,0380,0260,0420,5150,0220,198
1 CAD0,72626,59310,6821,12313,6940,5835,255
1 EUR1,06438,9761,46611,64720,0710,8557,701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / ZMW
1 MMK0,01187 ZMW
5 MMK0,05936 ZMW
10 MMK0,11871 ZMW
20 MMK0,23742 ZMW
50 MMK0,59355 ZMW
100 MMK1,18710 ZMW
250 MMK2,96775 ZMW
500 MMK5,93550 ZMW
1000 MMK11,87100 ZMW
2000 MMK23,74200 ZMW
5000 MMK59,35500 ZMW
10000 MMK118,71000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Myanmar Kyatı
1 ZMW84,23860 MMK
5 ZMW421,19300 MMK
10 ZMW842,38600 MMK
20 ZMW1.684,77200 MMK
50 ZMW4.211,93000 MMK
100 ZMW8.423,86000 MMK
250 ZMW21.059,65000 MMK
500 ZMW42.119,30000 MMK
1000 ZMW84.238,60000 MMK
2000 ZMW168.477,20000 MMK
5000 ZMW421.193,00000 MMK
10000 ZMW842.386,00000 MMK