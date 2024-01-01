1 Güney Afrika randından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ZAR → SAR çevirin

1 zar
0,21 sar

1,000R ZAR = 0,2053SR SAR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20890,2092
Düşük0,20350,1978
Ortalama0,20600,2046
Değişim-0.05%1.51%
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1 ZAR → SAR istatistikleri

ZAR → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2089, en düşük 0,2035 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2060 oldu. ZAR → SAR kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

ZAR → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2092, en düşük 0,1978 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2046 oldu. ZAR → SAR kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Arabistan Riyali
1 ZAR0,20526 SAR
5 ZAR1,02632 SAR
10 ZAR2,05263 SAR
20 ZAR4,10526 SAR
50 ZAR10,26315 SAR
100 ZAR20,52630 SAR
250 ZAR51,31575 SAR
500 ZAR102,63150 SAR
1000 ZAR205,26300 SAR
2000 ZAR410,52600 SAR
5000 ZAR1.026,31500 SAR
10000 ZAR2.052,63000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Güney Afrika Randı
1 SAR4,87179 ZAR
5 SAR24,35895 ZAR
10 SAR48,71790 ZAR
20 SAR97,43580 ZAR
50 SAR243,58950 ZAR
100 SAR487,17900 ZAR
250 SAR1.217,94750 ZAR
500 SAR2.435,89500 ZAR
1000 SAR4.871,79000 ZAR
2000 SAR9.743,58000 ZAR
5000 SAR24.358,95000 ZAR
10000 SAR48.717,90000 ZAR