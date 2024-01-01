5.000 Arabistan riyalinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile SAR → ZAR çevirin

5.000 sar
24.256,05 zar

1,000SR SAR = 4,851R ZAR

10:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,91355,0569
Düşük4,78724,7805
Ortalama4,85484,8892
Değişim-1.23%-1.69%
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1 SAR → ZAR istatistikleri

SAR → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9135, en düşük 4,7872 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8548 oldu. SAR → ZAR kurundaki değişiklik -1.23 değerindeydi.

SAR → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0569, en düşük 4,7805 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8892 oldu. SAR → ZAR kurundaki değişiklik -1.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,762278,91,3880,92457,8551,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6910,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2070,0060,003
1 CAD0,72160,358200,97310,66641,691,1080,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Güney Afrika Randı
1 SAR4,85121 ZAR
5 SAR24,25605 ZAR
10 SAR48,51210 ZAR
20 SAR97,02420 ZAR
50 SAR242,56050 ZAR
100 SAR485,12100 ZAR
250 SAR1.212,80250 ZAR
500 SAR2.425,60500 ZAR
1000 SAR4.851,21000 ZAR
2000 SAR9.702,42000 ZAR
5000 SAR24.256,05000 ZAR
10000 SAR48.512,10000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Arabistan Riyali
1 ZAR0,20613 SAR
5 ZAR1,03067 SAR
10 ZAR2,06134 SAR
20 ZAR4,12268 SAR
50 ZAR10,30670 SAR
100 ZAR20,61340 SAR
250 ZAR51,53350 SAR
500 ZAR103,06700 SAR
1000 ZAR206,13400 SAR
2000 ZAR412,26800 SAR
5000 ZAR1.030,67000 SAR
10000 ZAR2.061,34000 SAR