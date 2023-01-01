1 راند جنوب إفريقي إلى ريال سعودي

تحويل ZAR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١ zar
٠٫٢١ sar

1.00000 ZAR = 0.20595 SAR

Mid-market exchange rate at 07:01
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066140.9225612.751.5427323.25815.4617.3004
1 GBP1.2397511.14364759.6571.912628.834119.166521.4482
1 EUR1.0840.87441664.2211.6723225.211716.758618.7536
1 XOF0.001631990.001316380.0015055210.002517720.03795680.02523050.028234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / ريال سعودي
1 ZAR0.20595 SAR
5 ZAR1.02974 SAR
10 ZAR2.05949 SAR
20 ZAR4.11898 SAR
50 ZAR10.29745 SAR
100 ZAR20.59490 SAR
250 ZAR51.48725 SAR
500 ZAR102.97450 SAR
1000 ZAR205.94900 SAR
2000 ZAR411.89800 SAR
5000 ZAR1029.74500 SAR
10000 ZAR2059.49000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / راند جنوب أفريقيا
1 SAR4.85557 ZAR
5 SAR24.27785 ZAR
10 SAR48.55570 ZAR
20 SAR97.11140 ZAR
50 SAR242.77850 ZAR
100 SAR485.55700 ZAR
250 SAR1213.89250 ZAR
500 SAR2427.78500 ZAR
1000 SAR4855.57000 ZAR
2000 SAR9711.14000 ZAR
5000 SAR24277.85000 ZAR
10000 SAR48555.70000 ZAR