50 Güney Afrika randından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → LRD çevirin

50 zar
534,29 lrd

1,000R ZAR = 10,69L$ LRD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → LRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,851410,8514
Düşük10,591110,2227
Ortalama10,704910,5897
Değişim0.40%2.54%
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1 ZAR → LRD istatistikleri

ZAR → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,8514, en düşük 10,5911 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,7049 oldu. ZAR → LRD kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

ZAR → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,8514, en düşük 10,2227 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,5897 oldu. ZAR → LRD kurundaki değişiklik 2.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Liberya Doları
1 ZAR10,68570 LRD
5 ZAR53,42850 LRD
10 ZAR106,85700 LRD
20 ZAR213,71400 LRD
50 ZAR534,28500 LRD
100 ZAR1.068,57000 LRD
250 ZAR2.671,42500 LRD
500 ZAR5.342,85000 LRD
1000 ZAR10.685,70000 LRD
2000 ZAR21.371,40000 LRD
5000 ZAR53.428,50000 LRD
10000 ZAR106.857,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Güney Afrika Randı
1 LRD0,09358 ZAR
5 LRD0,46791 ZAR
10 LRD0,93583 ZAR
20 LRD1,87165 ZAR
50 LRD4,67913 ZAR
100 LRD9,35826 ZAR
250 LRD23,39565 ZAR
500 LRD46,79130 ZAR
1000 LRD93,58260 ZAR
2000 LRD187,16520 ZAR
5000 LRD467,91300 ZAR
10000 LRD935,82600 ZAR