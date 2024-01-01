250 Liberya dolarından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile LRD → ZAR çevirin

250 lrd
23,32 zar

1,000L$ LRD = 0,09330R ZAR

10:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09570,0978
Düşük0,09220,0922
Ortalama0,09350,0945
Değişim-2.51%-2.56%
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1 LRD → ZAR istatistikleri

LRD → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0957, en düşük 0,0922 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0935 oldu. LRD → ZAR kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

LRD → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0978, en düşük 0,0922 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0945 oldu. LRD → ZAR kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,230,9280,7831,33883,7391,682
1 CAD0,723113,1820,6710,5660,96860,5511,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0781,49119,65610,8451,44390,2871,813

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Güney Afrika Randı
1 LRD0,09330 ZAR
5 LRD0,46650 ZAR
10 LRD0,93300 ZAR
20 LRD1,86599 ZAR
50 LRD4,66498 ZAR
100 LRD9,32996 ZAR
250 LRD23,32490 ZAR
500 LRD46,64980 ZAR
1000 LRD93,29960 ZAR
2000 LRD186,59920 ZAR
5000 LRD466,49800 ZAR
10000 LRD932,99600 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Liberya Doları
1 ZAR10,71820 LRD
5 ZAR53,59100 LRD
10 ZAR107,18200 LRD
20 ZAR214,36400 LRD
50 ZAR535,91000 LRD
100 ZAR1.071,82000 LRD
250 ZAR2.679,55000 LRD
500 ZAR5.359,10000 LRD
1000 ZAR10.718,20000 LRD
2000 ZAR21.436,40000 LRD
5000 ZAR53.591,00000 LRD
10000 ZAR107.182,00000 LRD