İsviçre frangından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile XPF → MNT çevirin

1.000 xpf
30.767,70 mnt

1,000₣ XPF = 30,77₮ MNT

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MNT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,962430,9624
Düşük30,406630,2940
Ortalama30,730930,5989
Değişim1.19%1.36%
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1 XPF → MNT istatistikleri

XPF → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,9624, en düşük 30,4066 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 30,7309 oldu. XPF → MNT kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.

XPF → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 30,9624, en düşük 30,2940 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,5989 oldu. XPF → MNT kurundaki değişiklik 1.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Moğol Tugriki
1 XPF30,76770 MNT
5 XPF153,83850 MNT
10 XPF307,67700 MNT
20 XPF615,35400 MNT
50 XPF1.538,38500 MNT
100 XPF3.076,77000 MNT
250 XPF7.691,92500 MNT
500 XPF15.383,85000 MNT
1000 XPF30.767,70000 MNT
2000 XPF61.535,40000 MNT
5000 XPF153.838,50000 MNT
10000 XPF307.677,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / CFP Frangı
1 MNT0,03250 XPF
5 MNT0,16251 XPF
10 MNT0,32502 XPF
20 MNT0,65003 XPF
50 MNT1,62508 XPF
100 MNT3,25016 XPF
250 MNT8,12540 XPF
500 MNT16,25080 XPF
1000 MNT32,50160 XPF
2000 MNT65,00320 XPF
5000 MNT162,50800 XPF
10000 MNT325,01600 XPF