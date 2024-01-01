10 İsviçre frangından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile XPF → MMK çevirin

10 xpf
191,25 mmk

1,000₣ XPF = 19,13K MMK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MMK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,219619,2196
Düşük18,915818,8644
Ortalama19,100419,0350
Değişim1.11%1.14%
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1 XPF → MMK istatistikleri

XPF → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,2196, en düşük 18,9158 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,1004 oldu. XPF → MMK kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

XPF → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,2196, en düşük 18,8644 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,0350 oldu. XPF → MMK kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Myanmar Kyatı
1 XPF19,12530 MMK
5 XPF95,62650 MMK
10 XPF191,25300 MMK
20 XPF382,50600 MMK
50 XPF956,26500 MMK
100 XPF1.912,53000 MMK
250 XPF4.781,32500 MMK
500 XPF9.562,65000 MMK
1000 XPF19.125,30000 MMK
2000 XPF38.250,60000 MMK
5000 XPF95.626,50000 MMK
10000 XPF191.253,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / CFP Frangı
1 MMK0,05229 XPF
5 MMK0,26143 XPF
10 MMK0,52287 XPF
20 MMK1,04573 XPF
50 MMK2,61434 XPF
100 MMK5,22867 XPF
250 MMK13,07167 XPF
500 MMK26,14335 XPF
1000 MMK52,28670 XPF
2000 MMK104,57340 XPF
5000 MMK261,43350 XPF
10000 MMK522,86700 XPF