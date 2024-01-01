250 İsviçre frangından Komor frangına

Reel döviz kuru ile XPF → KMF çevirin

250 xpf
1.026 kmf

1,000₣ XPF = 4,104CF KMF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → KMF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,13634,1521
Düşük4,09424,0942
Ortalama4,11724,1205
Değişim-0.00%-0.15%
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1 XPF → KMF istatistikleri

XPF → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,1363, en düşük 4,0942 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,1172 oldu. XPF → KMF kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

XPF → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1521, en düşük 4,0942 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,1205 oldu. XPF → KMF kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Komor Frangı
1 XPF4,10400 KMF
5 XPF20,52000 KMF
10 XPF41,04000 KMF
20 XPF82,08000 KMF
50 XPF205,20000 KMF
100 XPF410,40000 KMF
250 XPF1.026,00000 KMF
500 XPF2.052,00000 KMF
1000 XPF4.104,00000 KMF
2000 XPF8.208,00000 KMF
5000 XPF20.520,00000 KMF
10000 XPF41.040,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / CFP Frangı
1 KMF0,24367 XPF
5 KMF1,21832 XPF
10 KMF2,43665 XPF
20 KMF4,87330 XPF
50 KMF12,18325 XPF
100 KMF24,36650 XPF
250 KMF60,91625 XPF
500 KMF121,83250 XPF
1000 KMF243,66500 XPF
2000 KMF487,33000 XPF
5000 KMF1.218,32500 XPF
10000 KMF2.436,65000 XPF