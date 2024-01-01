100 İsviçre frangından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → HKD çevirin

100 xpf
7,11 hkd

1,000₣ XPF = 0,07106$ HKD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → HKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07140,0714
Düşük0,07030,0700
Ortalama0,07100,0707
Değişim1.07%1.16%
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1 XPF → HKD istatistikleri

XPF → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0714, en düşük 0,0703 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0710 oldu. XPF → HKD kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.

XPF → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0714, en düşük 0,0700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0707 oldu. XPF → HKD kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Hong Kong Doları
1 XPF0,07106 HKD
5 XPF0,35529 HKD
10 XPF0,71059 HKD
20 XPF1,42117 HKD
50 XPF3,55294 HKD
100 XPF7,10587 HKD
250 XPF17,76468 HKD
500 XPF35,52935 HKD
1000 XPF71,05870 HKD
2000 XPF142,11740 HKD
5000 XPF355,29350 HKD
10000 XPF710,58700 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / CFP Frangı
100 HKD1.407,29000 XPF
200 HKD2.814,58000 XPF
300 HKD4.221,87000 XPF
500 HKD7.036,45000 XPF
1000 HKD14.072,90000 XPF
2000 HKD28.145,80000 XPF
2500 HKD35.182,25000 XPF
3000 HKD42.218,70000 XPF
4000 HKD56.291,60000 XPF
5000 HKD70.364,50000 XPF
10000 HKD140.729,00000 XPF
20000 HKD281.458,00000 XPF