10 CFA Frangı BCEAO'dan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile XOF → TZS çevirin

1,000CFA XOF = 4,287tzs TZS

12:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 XOF → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,50874,6489
Düşük4,26524,2652
Ortalama4,40754,5230
Değişim-4.92%-6.52%
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1 XOF → TZS istatistikleri

XOF → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5087, en düşük 4,2652 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4075 oldu. XOF → TZS kurundaki değişiklik -4.92 değerindeydi.

XOF → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6489, en düşük 4,2652 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5230 oldu. XOF → TZS kurundaki değişiklik -6.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9891,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94512,6211,6932.179,89
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1260,9561.230,84
1 EUR1,0570,8361,48111,62610,5541,4151.822,77

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tanzanya Şilini
1 XOF4,28698 TZS
5 XOF21,43490 TZS
10 XOF42,86980 TZS
20 XOF85,73960 TZS
50 XOF214,34900 TZS
100 XOF428,69800 TZS
250 XOF1.071,74500 TZS
500 XOF2.143,49000 TZS
1000 XOF4.286,98000 TZS
2000 XOF8.573,96000 TZS
5000 XOF21.434,90000 TZS
10000 XOF42.869,80000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 TZS0,23326 XOF
5 TZS1,16632 XOF
10 TZS2,33264 XOF
20 TZS4,66528 XOF
50 TZS11,66320 XOF
100 TZS23,32640 XOF
250 TZS58,31600 XOF
500 TZS116,63200 XOF
1000 TZS233,26400 XOF
2000 TZS466,52800 XOF
5000 TZS1.166,32000 XOF
10000 TZS2.332,64000 XOF