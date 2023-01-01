bin Tanzanya şilininden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile TZS → XOF çevirin

1.000 tzs
247 xof

1.00000 TZS = 0.24721 XOF

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 TZS0.24721 XOF
5 TZS1.23605 XOF
10 TZS2.47211 XOF
20 TZS4.94422 XOF
50 TZS12.36055 XOF
100 TZS24.72110 XOF
250 TZS61.80275 XOF
500 TZS123.60550 XOF
1000 TZS247.21100 XOF
2000 TZS494.42200 XOF
5000 TZS1236.05500 XOF
10000 TZS2472.11000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tanzanya Şilini
1 XOF4.04512 TZS
5 XOF20.22560 TZS
10 XOF40.45120 TZS
20 XOF80.90240 TZS
50 XOF202.25600 TZS
100 XOF404.51200 TZS
250 XOF1011.28000 TZS
500 XOF2022.56000 TZS
1000 XOF4045.12000 TZS
2000 XOF8090.24000 TZS
5000 XOF20225.60000 TZS
10000 XOF40451.20000 TZS