100 CFA Frangı BCEAO'dan Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile XOF → PGK çevirin

1,000CFA XOF = 0,006378K PGK

11:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PGK
1 XOF → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00660,0067
Düşük0,00630,0063
Ortalama0,00650,0065
Değişim-1.96%-3.54%
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1 XOF → PGK istatistikleri

XOF → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0063 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0065 oldu. XOF → PGK kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

XOF → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0063 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0065 oldu. XOF → PGK kurundaki değişiklik -3.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9931,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6231,6932.179,37
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1270,9561.230,4
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,551,4151.821,39

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Papua Yeni Gine Kinası
1 XOF0,00638 PGK
5 XOF0,03189 PGK
10 XOF0,06378 PGK
20 XOF0,12756 PGK
50 XOF0,31891 PGK
100 XOF0,63781 PGK
250 XOF1,59453 PGK
500 XOF3,18906 PGK
1000 XOF6,37812 PGK
2000 XOF12,75624 PGK
5000 XOF31,89060 PGK
10000 XOF63,78120 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / CFA Frangı BCEAO
1 PGK156,78600 XOF
5 PGK783,93000 XOF
10 PGK1.567,86000 XOF
20 PGK3.135,72000 XOF
50 PGK7.839,30000 XOF
100 PGK15.678,60000 XOF
250 PGK39.196,50000 XOF
500 PGK78.393,00000 XOF
1000 PGK156.786,00000 XOF
2000 PGK313.572,00000 XOF
5000 PGK783.930,00000 XOF
10000 PGK1.567.860,00000 XOF