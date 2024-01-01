CFA Frangı BCEAO'dan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile XOF → MOP çevirin

1,000CFA XOF = 0,01290MOP$ MOP

11:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 XOF → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01330,0137
Düşük0,01290,0129
Ortalama0,01310,0134
Değişim-2.73%-5.51%
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1 XOF → MOP istatistikleri

XOF → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0133, en düşük 0,0129 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0131 oldu. XOF → MOP kurundaki değişiklik -2.73 değerindeydi.

XOF → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0129 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0134 oldu. XOF → MOP kurundaki değişiklik -5.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9481,549,9971,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94612,631,6932.179,72
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.230,58
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5511,4141.820,79

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Makau Patakası
1 XOF0,01290 MOP
5 XOF0,06449 MOP
10 XOF0,12899 MOP
20 XOF0,25797 MOP
50 XOF0,64493 MOP
100 XOF1,28985 MOP
250 XOF3,22463 MOP
500 XOF6,44925 MOP
1000 XOF12,89850 MOP
2000 XOF25,79700 MOP
5000 XOF64,49250 MOP
10000 XOF128,98500 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / CFA Frangı BCEAO
1 MOP77,52850 XOF
5 MOP387,64250 XOF
10 MOP775,28500 XOF
20 MOP1.550,57000 XOF
50 MOP3.876,42500 XOF
100 MOP7.752,85000 XOF
250 MOP19.382,12500 XOF
500 MOP38.764,25000 XOF
1000 MOP77.528,50000 XOF
2000 MOP155.057,00000 XOF
5000 MOP387.642,50000 XOF
10000 MOP775.285,00000 XOF