bin CFA Frangı BCEAO'dan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile XOF → BGN çevirin

1,000CFA XOF = 0,002980лв BGN

09:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 XOF → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00300,0030
Düşük0,00300,0030
Ortalama0,00300,0030
Değişim-0.09%-0.08%
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1 XOF → BGN istatistikleri

XOF → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0030 oldu. XOF → BGN kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

XOF → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0030 oldu. XOF → BGN kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9491,54110,0171,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,1981,94612,6471,6932.171,94
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1380,9551.225,88
1 EUR1,0530,8341,47811,62310,5531,4131.812,23

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bulgar Levası
1 XOF0,00298 BGN
5 XOF0,01490 BGN
10 XOF0,02980 BGN
20 XOF0,05960 BGN
50 XOF0,14900 BGN
100 XOF0,29800 BGN
250 XOF0,74500 BGN
500 XOF1,48999 BGN
1000 XOF2,97998 BGN
2000 XOF5,95996 BGN
5000 XOF14,89990 BGN
10000 XOF29,79980 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / CFA Frangı BCEAO
1 BGN335,57300 XOF
5 BGN1.677,86500 XOF
10 BGN3.355,73000 XOF
20 BGN6.711,46000 XOF
50 BGN16.778,65000 XOF
100 BGN33.557,30000 XOF
250 BGN83.893,25000 XOF
500 BGN167.786,50000 XOF
1000 BGN335.573,00000 XOF
2000 BGN671.146,00000 XOF
5000 BGN1.677.865,00000 XOF
10000 BGN3.355.730,00000 XOF