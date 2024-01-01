250 Bulgar levasından CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile BGN → XOF çevirin
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|1 BGN → XOF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|335,8850
|336,1390
|Düşük
|334,9330
|334,6980
|Ortalama
|335,3806
|335,3777
|Değişim
|-0.00%
|-0.00%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 BGN → XOF istatistikleri
BGN → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 335,8850, en düşük 334,9330 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 335,3806 oldu. BGN → XOF kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.
BGN → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 336,1390, en düşük 334,6980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 335,3777 oldu. BGN → XOF kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Bulgar Levası / CFA Frangı BCEAO
|1 BGN
|335,34600 XOF
|5 BGN
|1.676,73000 XOF
|10 BGN
|3.353,46000 XOF
|20 BGN
|6.706,92000 XOF
|50 BGN
|16.767,30000 XOF
|100 BGN
|33.534,60000 XOF
|250 BGN
|83.836,50000 XOF
|500 BGN
|167.673,00000 XOF
|1000 BGN
|335.346,00000 XOF
|2000 BGN
|670.692,00000 XOF
|5000 BGN
|1.676.730,00000 XOF
|10000 BGN
|3.353.460,00000 XOF