5 Bulgar levasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile BGN → XOF çevirin

5 bgn
1.677 xof

1,000лв BGN = 335,3CFA XOF

00:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek335,8850336,1390
Düşük334,9330334,6980
Ortalama335,3806335,3777
Değişim-0.00%-0.00%
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1 BGN → XOF istatistikleri

BGN → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 335,8850, en düşük 334,9330 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 335,3806 oldu. BGN → XOF kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

BGN → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 336,1390, en düşük 334,6980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 335,3777 oldu. BGN → XOF kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5291,3360,77818,218
1 EUR1,08311,8181,4951,6551,4470,84219,723
1 NZD0,5960,5510,8230,9110,7960,46410,852
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / CFA Frangı BCEAO
1 BGN335,34600 XOF
5 BGN1.676,73000 XOF
10 BGN3.353,46000 XOF
20 BGN6.706,92000 XOF
50 BGN16.767,30000 XOF
100 BGN33.534,60000 XOF
250 BGN83.836,50000 XOF
500 BGN167.673,00000 XOF
1000 BGN335.346,00000 XOF
2000 BGN670.692,00000 XOF
5000 BGN1.676.730,00000 XOF
10000 BGN3.353.460,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bulgar Levası
1 XOF0,00298 BGN
5 XOF0,01491 BGN
10 XOF0,02982 BGN
20 XOF0,05964 BGN
50 XOF0,14910 BGN
100 XOF0,29820 BGN
250 XOF0,74550 BGN
500 XOF1,49100 BGN
1000 XOF2,98200 BGN
2000 XOF5,96400 BGN
5000 XOF14,91000 BGN
10000 XOF29,82000 BGN