20 CFA Frangı BCEAO'dan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → AUD çevirin

1,000CFA XOF = 0,002477A$ AUD

09:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 XOF → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00250,0025
Düşük0,00250,0024
Ortalama0,00250,0025
Değişim0.37%-1.70%
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1 XOF → AUD istatistikleri

XOF → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0025, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0025 oldu. XOF → AUD kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

XOF → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0025, en düşük 0,0024 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0025 oldu. XOF → AUD kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,791,4030,9471,53910,0061,341.720,28
1 GBP1,26511,7751,1981,94712,6581,6952.176,24
1 CAD0,7130,56410,6751,0977,1330,9551.226,36
1 EUR1,0560,8341,48111,62510,5611,4141.815,84

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Avustralya Doları
1 XOF0,00248 AUD
5 XOF0,01238 AUD
10 XOF0,02477 AUD
20 XOF0,04954 AUD
50 XOF0,12384 AUD
100 XOF0,24768 AUD
250 XOF0,61920 AUD
500 XOF1,23841 AUD
1000 XOF2,47681 AUD
2000 XOF4,95362 AUD
5000 XOF12,38405 AUD
10000 XOF24,76810 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / CFA Frangı BCEAO
1 AUD403,74500 XOF
5 AUD2.018,72500 XOF
10 AUD4.037,45000 XOF
20 AUD8.074,90000 XOF
50 AUD20.187,25000 XOF
100 AUD40.374,50000 XOF
250 AUD100.936,25000 XOF
500 AUD201.872,50000 XOF
1000 AUD403.745,00000 XOF
2000 AUD807.490,00000 XOF
5000 AUD2.018.725,00000 XOF
10000 AUD4.037.450,00000 XOF