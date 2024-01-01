Doğu Karayip dolarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile XCD → LBP çevirin

1.000 xcd
5.562.960 lbp

1.00000 XCD = 5562.96000 LBP

02:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.97361.535270.7944071.3481583.00421.346850.92905
1 ZAR0.052704810.08091630.04186910.0710544.374720.07098550.0489662
1 AUD0.6513512.358510.5174370.87811854.06480.8772710.605147
1 GBP1.258823.8841.932611.69705104.4861.695411.1695

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Lübnan Lirası
1 XCD5562.96000 LBP
5 XCD27814.80000 LBP
10 XCD55629.60000 LBP
20 XCD111259.20000 LBP
50 XCD278148.00000 LBP
100 XCD556296.00000 LBP
250 XCD1390740.00000 LBP
500 XCD2781480.00000 LBP
1000 XCD5562960.00000 LBP
2000 XCD11125920.00000 LBP
5000 XCD27814800.00000 LBP
10000 XCD55629600.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Doğu Karayip Doları
1 LBP0.00018 XCD
5 LBP0.00090 XCD
10 LBP0.00180 XCD
20 LBP0.00360 XCD
50 LBP0.00899 XCD
100 LBP0.01798 XCD
250 LBP0.04494 XCD
500 LBP0.08988 XCD
1000 LBP0.17976 XCD
2000 LBP0.35952 XCD
5000 LBP0.89880 XCD
10000 LBP1.79760 XCD