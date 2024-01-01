Doğu Karayip dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile XCD → KWD çevirin

1.000 xcd
114,067 kwd

1.00000 XCD = 0.11407 KWD

01:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0763589.3421.451081.652490.94809518.3567
1 GBP1.1694711.2588104.4861.697051.93261.1087721.4683
1 USD0.929050.794407183.00461.348151.535270.8808517.0546
1 INR0.01119290.009570640.012047510.01624190.01849620.01061210.205466

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Doğu Karayip dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kuveyt Dinarı
1 XCD0.11407 KWD
5 XCD0.57034 KWD
10 XCD1.14067 KWD
20 XCD2.28134 KWD
50 XCD5.70335 KWD
100 XCD11.40670 KWD
250 XCD28.51675 KWD
500 XCD57.03350 KWD
1000 XCD114.06700 KWD
2000 XCD228.13400 KWD
5000 XCD570.33500 KWD
10000 XCD1140.67000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Doğu Karayip Doları
1 KWD8.76680 XCD
5 KWD43.83400 XCD
10 KWD87.66800 XCD
20 KWD175.33600 XCD
50 KWD438.34000 XCD
100 KWD876.68000 XCD
250 KWD2191.70000 XCD
500 KWD4383.40000 XCD
1000 KWD8766.80000 XCD
2000 KWD17533.60000 XCD
5000 KWD43834.00000 XCD
10000 KWD87668.00000 XCD