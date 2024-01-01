5.000 Doğu Karayip dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile XCD → KWD çevirin

1,000$ XCD = 0,1139ك KWD

08:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 XCD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11400,1140
Düşük0,11340,1129
Ortalama0,11360,1133
Değişim0.31%0.62%
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1 XCD → KWD istatistikleri

XCD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1140, en düşük 0,1134 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1136 oldu. XCD → KWD kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

XCD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1140, en düşük 0,1129 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1133 oldu. XCD → KWD kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9731,5360,7891,40284,4081,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6960,0750,053
1 AUD0,65111,70510,5140,91354,970,8720,615
1 GBP1,26722,7781,94611,776106,9741,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kuveyt Dinarı
1 XCD0,11385 KWD
5 XCD0,56926 KWD
10 XCD1,13852 KWD
20 XCD2,27704 KWD
50 XCD5,69260 KWD
100 XCD11,38520 KWD
250 XCD28,46300 KWD
500 XCD56,92600 KWD
1000 XCD113,85200 KWD
2000 XCD227,70400 KWD
5000 XCD569,26000 KWD
10000 XCD1.138,52000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Doğu Karayip Doları
1 KWD8,78334 XCD
5 KWD43,91670 XCD
10 KWD87,83340 XCD
20 KWD175,66680 XCD
50 KWD439,16700 XCD
100 KWD878,33400 XCD
250 KWD2.195,83500 XCD
500 KWD4.391,67000 XCD
1000 KWD8.783,34000 XCD
2000 KWD17.566,68000 XCD
5000 KWD43.916,70000 XCD
10000 KWD87.833,40000 XCD