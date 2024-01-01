5.000 Kuveyt dinarından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → XCD çevirin

1,000ك KWD = 8,778$ XCD

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → XCD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XCD
1 KWD → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,81638,8548
Düşük8,77518,7751
Ortalama8,80208,8237
Değişim-0.35%-0.62%
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1 KWD → XCD istatistikleri

KWD → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,8163, en düşük 8,7751 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,8020 oldu. KWD → XCD kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

KWD → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,8548, en düşük 8,7751 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,8237 oldu. KWD → XCD kurundaki değişiklik -0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - XCD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4810,9518,1831,5471,7071.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2460,043
1 EUR1,05388,971119,1491,6291,7971.801,283,868
1 ZAR0,0554,6460,05210,0850,09494,0640,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Doğu Karayip Doları
1 KWD8,77763 XCD
5 KWD43,88815 XCD
10 KWD87,77630 XCD
20 KWD175,55260 XCD
50 KWD438,88150 XCD
100 KWD877,76300 XCD
250 KWD2.194,40750 XCD
500 KWD4.388,81500 XCD
1000 KWD8.777,63000 XCD
2000 KWD17.555,26000 XCD
5000 KWD43.888,15000 XCD
10000 KWD87.776,30000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kuveyt Dinarı
1 XCD0,11393 KWD
5 XCD0,56963 KWD
10 XCD1,13926 KWD
20 XCD2,27852 KWD
50 XCD5,69630 KWD
100 XCD11,39260 KWD
250 XCD28,48150 KWD
500 XCD56,96300 KWD
1000 XCD113,92600 KWD
2000 XCD227,85200 KWD
5000 XCD569,63000 KWD
10000 XCD1.139,26000 KWD