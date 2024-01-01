Samoa talasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile WST → TND çevirin

1.000 wst
1.148,550 tnd

1.00000 WST = 1.14855 TND

01:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551851.0765589.35451.450921.652540.9479518.3593
1 GBP1.1693411.25885104.4861.696621.932381.1084721.4682
1 USD0.92890.794376183.00081.347751.535040.8805517.0538
1 INR0.01119140.00957070.012048110.01623780.01849420.01060890.205465

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Samoa talasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Tunus Dinarı
1 WST1.14855 TND
5 WST5.74275 TND
10 WST11.48550 TND
20 WST22.97100 TND
50 WST57.42750 TND
100 WST114.85500 TND
250 WST287.13750 TND
500 WST574.27500 TND
1000 WST1148.55000 TND
2000 WST2297.10000 TND
5000 WST5742.75000 TND
10000 WST11485.50000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Samoa Talası
1 TND0.87067 WST
5 TND4.35332 WST
10 TND8.70665 WST
20 TND17.41330 WST
50 TND43.53325 WST
100 TND87.06650 WST
250 TND217.66625 WST
500 TND435.33250 WST
1000 TND870.66500 WST
2000 TND1741.33000 WST
5000 TND4353.32500 WST
10000 TND8706.65000 WST