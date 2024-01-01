50 Samoa talasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile WST → TND çevirin

1,000WS$ WST = 1,137DT TND

06:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 WST → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,16091,1609
Düşük1,11781,1169
Ortalama1,14181,1334
Değişim0.65%1.62%
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1 WST → TND istatistikleri

WST → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1609, en düşük 1,1178 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1418 oldu. WST → TND kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

WST → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1609, en düşük 1,1169 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1334 oldu. WST → TND kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9581,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62619,0161,4840,83589,3851,418
1 AUD0,6510,615111,6960,9130,51454,9760,872
1 ZAR0,0560,0530,08510,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Tunus Dinarı
1 WST1,13658 TND
5 WST5,68290 TND
10 WST11,36580 TND
20 WST22,73160 TND
50 WST56,82900 TND
100 WST113,65800 TND
250 WST284,14500 TND
500 WST568,29000 TND
1000 WST1.136,58000 TND
2000 WST2.273,16000 TND
5000 WST5.682,90000 TND
10000 WST11.365,80000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Samoa Talası
1 TND0,87983 WST
5 TND4,39917 WST
10 TND8,79833 WST
20 TND17,59666 WST
50 TND43,99165 WST
100 TND87,98330 WST
250 TND219,95825 WST
500 TND439,91650 WST
1000 TND879,83300 WST
2000 TND1.759,66600 WST
5000 TND4.399,16500 WST
10000 TND8.798,33000 WST