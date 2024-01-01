5 Samoa talasından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile WST → MYR çevirin

1,000WS$ WST = 1,633RM MYR

05:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 WST → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,64491,6449
Düşük1,57371,5267
Ortalama1,60971,5922
Değişim3.89%1.91%
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1 WST → MYR istatistikleri

WST → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6449, en düşük 1,5737 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6097 oldu. WST → MYR kurundaki değişiklik 3.89 değerindeydi.

WST → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6449, en düşük 1,5267 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5922 oldu. WST → MYR kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9671,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,021,4840,83689,3551,418
1 AUD0,650,614111,6870,9120,51354,9040,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Malezya Ringiti
1 WST1,63294 MYR
5 WST8,16470 MYR
10 WST16,32940 MYR
20 WST32,65880 MYR
50 WST81,64700 MYR
100 WST163,29400 MYR
250 WST408,23500 MYR
500 WST816,47000 MYR
1000 WST1.632,94000 MYR
2000 WST3.265,88000 MYR
5000 WST8.164,70000 MYR
10000 WST16.329,40000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Samoa Talası
1 MYR0,61239 WST
5 MYR3,06196 WST
10 MYR6,12392 WST
20 MYR12,24784 WST
50 MYR30,61960 WST
100 MYR61,23920 WST
250 MYR153,09800 WST
500 MYR306,19600 WST
1000 MYR612,39200 WST
2000 MYR1.224,78400 WST
5000 MYR3.061,96000 WST
10000 MYR6.123,92000 WST