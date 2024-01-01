10 bin Samoa talasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile WST → KES çevirin

1,000WS$ WST = 47,21Ksh KES

05:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 WST → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek47,896248,1133
Düşük46,550246,5502
Ortalama47,330347,5841
Değişim-0.02%-0.38%
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1 WST → KES istatistikleri

WST → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 47,8962, en düşük 46,5502 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 47,3303 oldu. WST → KES kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

WST → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 48,1133, en düşük 46,5502 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 47,5841 oldu. WST → KES kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9611,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05911,62719,0151,4840,83589,3581,417
1 AUD0,6510,615111,6880,9130,51354,9280,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6990,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Kenya Şilini
1 WST47,21220 KES
5 WST236,06100 KES
10 WST472,12200 KES
20 WST944,24400 KES
50 WST2.360,61000 KES
100 WST4.721,22000 KES
250 WST11.803,05000 KES
500 WST23.606,10000 KES
1000 WST47.212,20000 KES
2000 WST94.424,40000 KES
5000 WST236.061,00000 KES
10000 WST472.122,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Samoa Talası
1 KES0,02118 WST
5 KES0,10591 WST
10 KES0,21181 WST
20 KES0,42362 WST
50 KES1,05905 WST
100 KES2,11810 WST
250 KES5,29525 WST
500 KES10,59050 WST
1000 KES21,18100 WST
2000 KES42,36200 WST
5000 KES105,90500 WST
10000 KES211,81000 WST