Samoa talasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile WST → JMD çevirin

1.000 wst
57.201,60 jmd

1.00000 WST = 57.20160 JMD

01:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9291.5357418.97661.348050.79456583.0081.34675
1 EUR1.0764511.6531520.42741.451110.8552889.3541.44971
1 AUD0.651150.604905112.35660.8777830.51738154.05070.876936
1 ZAR0.05269660.04895390.080928310.07103750.04187084.374230.070969

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Samoa talasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Jamaika Doları
1 WST57.20160 JMD
5 WST286.00800 JMD
10 WST572.01600 JMD
20 WST1144.03200 JMD
50 WST2860.08000 JMD
100 WST5720.16000 JMD
250 WST14300.40000 JMD
500 WST28600.80000 JMD
1000 WST57201.60000 JMD
2000 WST114403.20000 JMD
5000 WST286008.00000 JMD
10000 WST572016.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Samoa Talası
1 JMD0.01748 WST
5 JMD0.08741 WST
10 JMD0.17482 WST
20 JMD0.34964 WST
50 JMD0.87410 WST
100 JMD1.74820 WST
250 JMD4.37050 WST
500 JMD8.74100 WST
1000 JMD17.48200 WST
2000 JMD34.96400 WST
5000 JMD87.41000 WST
10000 JMD174.82000 WST