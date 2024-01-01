bin Samoa talasından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile WST → HNL çevirin

1,000WS$ WST = 9,213L HNL

04:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → HNL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

HNL
1 WST → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,32859,3285
Düşük9,07749,0774
Ortalama9,21829,2051
Değişim0.46%1.00%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → HNL istatistikleri

WST → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,3285, en düşük 9,0774 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,2182 oldu. WST → HNL kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

WST → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,3285, en düşük 9,0774 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,2051 oldu. WST → HNL kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9441,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05911,62619,0051,4850,83589,3961,418
1 AUD0,6510,615111,6870,9130,51454,9750,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7040,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Honduras Lempirası
1 WST9,21299 HNL
5 WST46,06495 HNL
10 WST92,12990 HNL
20 WST184,25980 HNL
50 WST460,64950 HNL
100 WST921,29900 HNL
250 WST2.303,24750 HNL
500 WST4.606,49500 HNL
1000 WST9.212,99000 HNL
2000 WST18.425,98000 HNL
5000 WST46.064,95000 HNL
10000 WST92.129,90000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Samoa Talası
1 HNL0,10854 WST
5 HNL0,54271 WST
10 HNL1,08542 WST
20 HNL2,17084 WST
50 HNL5,42710 WST
100 HNL10,85420 WST
250 HNL27,13550 WST
500 HNL54,27100 WST
1000 HNL108,54200 WST
2000 HNL217,08400 WST
5000 HNL542,71000 WST
10000 HNL1.085,42000 WST