Samoa talasından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile WST → GMD çevirin

1.000 wst
24.823 gmd

1.00000 WST = 24.82300 GMD

01:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9291.5359818.97521.34810.79456583.00561.34675
1 EUR1.0764511.6534120.42591.451160.8552989.35141.44971
1 AUD0.651050.604812112.35380.8776810.51730254.04080.876802
1 ZAR0.05270050.04895760.080946710.07104540.04187394.374430.0709742

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Samoa talasından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Gambiya Dalaşı
1 WST24.82300 GMD
5 WST124.11500 GMD
10 WST248.23000 GMD
20 WST496.46000 GMD
50 WST1241.15000 GMD
100 WST2482.30000 GMD
250 WST6205.75000 GMD
500 WST12411.50000 GMD
1000 WST24823.00000 GMD
2000 WST49646.00000 GMD
5000 WST124115.00000 GMD
10000 WST248230.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Samoa Talası
1 GMD0.04029 WST
5 GMD0.20143 WST
10 GMD0.40285 WST
20 GMD0.80570 WST
50 GMD2.01426 WST
100 GMD4.02852 WST
250 GMD10.07130 WST
500 GMD20.14260 WST
1000 GMD40.28520 WST
2000 GMD80.57040 WST
5000 GMD201.42600 WST
10000 GMD402.85200 WST