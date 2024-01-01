Samoa talasından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile WST → CZK çevirin

1.000 wst
8.625,13 czk

1.00000 WST = 8.62513 CZK

01:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855311.0764589.34991.451111.653150.9478918.362
1 GBP1.1691711.2586104.4691.696661.932891.1082421.4691
1 USD0.928950.794534183.00421.348051.535740.8805517.0579
1 INR0.0111920.009572210.012047610.01624070.0185020.01060850.205506

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 WST8.62513 CZK
5 WST43.12565 CZK
10 WST86.25130 CZK
20 WST172.50260 CZK
50 WST431.25650 CZK
100 WST862.51300 CZK
250 WST2156.28250 CZK
500 WST4312.56500 CZK
1000 WST8625.13000 CZK
2000 WST17250.26000 CZK
5000 WST43125.65000 CZK
10000 WST86251.30000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Samoa Talası
1 CZK0.11594 WST
5 CZK0.57970 WST
10 CZK1.15940 WST
20 CZK2.31880 WST
50 CZK5.79700 WST
100 CZK11.59400 WST
250 CZK28.98500 WST
500 CZK57.97000 WST
1000 CZK115.94000 WST
2000 CZK231.88000 WST
5000 CZK579.70000 WST
10000 CZK1159.40000 WST