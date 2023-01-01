1 Samoa talasından Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile WST → CRC çevirin
WST → CRC çevrim grafiği
1 WST = 193,50600 CRC
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Samoa talasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Samoa Talası / Kosta Rika Kolonu
|1 WST
|193.50600 CRC
|5 WST
|967.53000 CRC
|10 WST
|1935.06000 CRC
|20 WST
|3870.12000 CRC
|50 WST
|9675.30000 CRC
|100 WST
|19350.60000 CRC
|250 WST
|48376.50000 CRC
|500 WST
|96753.00000 CRC
|1000 WST
|193506.00000 CRC
|2000 WST
|387012.00000 CRC
|5000 WST
|967530.00000 CRC
|10000 WST
|1935060.00000 CRC