Vietnam dongundan Rus rublesine

Reel döviz kuru ile VND → RUB çevirin

1.000 vnd
3,78 rub

1.00000 VND = 0.00378 RUB

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.92891.34641333.111.3479536.125150.145
1 AUD0.6511510.6048490.876708868.0550.87771823.522897.7669
1 EUR1.076551.6533111.449471435.161.4511438.8904161.635
1 SGD0.7427211.140630.6899091990.1291.0011526.8308111.516

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Vietnam dongundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Rus Rublesi
1 VND0.00378 RUB
5 VND0.01892 RUB
10 VND0.03785 RUB
20 VND0.07570 RUB
50 VND0.18924 RUB
100 VND0.37849 RUB
250 VND0.94622 RUB
500 VND1.89244 RUB
1000 VND3.78489 RUB
2000 VND7.56978 RUB
5000 VND18.92445 RUB
10000 VND37.84890 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Vietnam Dongu
1 RUB264.20900 VND
5 RUB1321.04500 VND
10 RUB2642.09000 VND
20 RUB5284.18000 VND
50 RUB13210.45000 VND
100 RUB26420.90000 VND
250 RUB66052.25000 VND
500 RUB132104.50000 VND
1000 RUB264209.00000 VND
2000 RUB528418.00000 VND
5000 RUB1321045.00000 VND
10000 RUB2642090.00000 VND