Özbekistan somundan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile UZS → TWD çevirin

1.000 uzs
2,51 twd

1.00000 UZS = 0.00251 TWD

01:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855391.0763589.34431.451031.653250.9481718.3612
1 GBP1.1690611.25835104.4511.696381.93281.1084721.4659
1 USD0.92910.794691183.00671.34811.535980.8809517.0588
1 INR0.01119270.009573820.012047210.01624090.01850430.0106130.205511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Yeni Tayvan Doları
1 UZS0.00251 TWD
5 UZS0.01256 TWD
10 UZS0.02512 TWD
20 UZS0.05024 TWD
50 UZS0.12559 TWD
100 UZS0.25118 TWD
250 UZS0.62796 TWD
500 UZS1.25592 TWD
1000 UZS2.51185 TWD
2000 UZS5.02370 TWD
5000 UZS12.55925 TWD
10000 UZS25.11850 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Özbekistan Somu
1 TWD398.11300 UZS
5 TWD1990.56500 UZS
10 TWD3981.13000 UZS
20 TWD7962.26000 UZS
50 TWD19905.65000 UZS
100 TWD39811.30000 UZS
250 TWD99528.25000 UZS
500 TWD199056.50000 UZS
1000 TWD398113.00000 UZS
2000 TWD796226.00000 UZS
5000 TWD1990565.00000 UZS
10000 TWD3981130.00000 UZS