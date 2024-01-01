Özbekistan somundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile UZS → NOK çevirin

1.000 uzs
0,85 nok

1.00000 UZS = 0.00085 NOK

01:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554451.0762589.33691.4511.653860.94817518.3597
1 GBP1.1689811.2581104.4321.696171.933311.108421.4619
1 USD0.92920.794849183.00761.34821.536690.8810517.059
1 INR0.01119360.009575620.012047110.01624190.01851260.01061410.205511

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Özbekistan somundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Norveç Kronu
1 UZS0.00085 NOK
5 UZS0.00423 NOK
10 UZS0.00845 NOK
20 UZS0.01690 NOK
50 UZS0.04226 NOK
100 UZS0.08452 NOK
250 UZS0.21130 NOK
500 UZS0.42260 NOK
1000 UZS0.84521 NOK
2000 UZS1.69041 NOK
5000 UZS4.22603 NOK
10000 UZS8.45206 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Özbekistan Somu
1 NOK1183.14000 UZS
5 NOK5915.70000 UZS
10 NOK11831.40000 UZS
20 NOK23662.80000 UZS
50 NOK59157.00000 UZS
100 NOK118314.00000 UZS
250 NOK295785.00000 UZS
500 NOK591570.00000 UZS
1000 NOK1183140.00000 UZS
2000 NOK2366280.00000 UZS
5000 NOK5915700.00000 UZS
10000 NOK11831400.00000 UZS