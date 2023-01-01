10 bin Norveç kronundan Özbekistan somuna
Reel döviz kuru ile NOK → UZS çevirin
NOK → UZS çevrim grafiği
1 NOK = 1.140,36000 UZS
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Norveç kronundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Norveç Kronu / Özbekistan Somu
|1 NOK
|1140.36000 UZS
|5 NOK
|5701.80000 UZS
|10 NOK
|11403.60000 UZS
|20 NOK
|22807.20000 UZS
|50 NOK
|57018.00000 UZS
|100 NOK
|114036.00000 UZS
|250 NOK
|285090.00000 UZS
|500 NOK
|570180.00000 UZS
|1000 NOK
|1140360.00000 UZS
|2000 NOK
|2280720.00000 UZS
|5000 NOK
|5701800.00000 UZS
|10000 NOK
|11403600.00000 UZS