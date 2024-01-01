Özbekistan somundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile UZS → MXN çevirin

1.000 uzs
1,37 mxn

1.00000 UZS = 0.00137 MXN

01:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554551.0761589.32951.450921.653710.94811518.3591
1 GBP1.1689711.25805104.4291.696171.933231.1083221.4623
1 USD0.92920.794881183.00841.348251.536690.88117.06
1 INR0.01119450.009575910.01204710.01624230.01851240.01061340.205521

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Özbekistan somundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Meksika Pesosu
1 UZS0.00137 MXN
5 UZS0.00683 MXN
10 UZS0.01366 MXN
20 UZS0.02732 MXN
50 UZS0.06829 MXN
100 UZS0.13658 MXN
250 UZS0.34145 MXN
500 UZS0.68290 MXN
1000 UZS1.36581 MXN
2000 UZS2.73162 MXN
5000 UZS6.82905 MXN
10000 UZS13.65810 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Özbekistan Somu
1 MXN732.16900 UZS
5 MXN3660.84500 UZS
10 MXN7321.69000 UZS
20 MXN14643.38000 UZS
50 MXN36608.45000 UZS
100 MXN73216.90000 UZS
250 MXN183042.25000 UZS
500 MXN366084.50000 UZS
1000 MXN732169.00000 UZS
2000 MXN1464338.00000 UZS
5000 MXN3660845.00000 UZS
10000 MXN7321690.00000 UZS