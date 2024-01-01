Özbekistan somundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile UZS → MAD çevirin

1.000 uzs
0,81 mad

1.00000 UZS = 0.00081 MAD

01:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554951.0763589.34571.451081.653510.94809518.3611
1 GBP1.1689111.25815104.4371.696171.932791.1082421.4624
1 USD0.92910.794818183.0081.348151.536220.8808517.0587
1 INR0.01119250.00957520.01204710.01624120.01850680.01061160.205507

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Fas Dirhemi
1 UZS0.00081 MAD
5 UZS0.00403 MAD
10 UZS0.00805 MAD
20 UZS0.01611 MAD
50 UZS0.04027 MAD
100 UZS0.08054 MAD
250 UZS0.20135 MAD
500 UZS0.40270 MAD
1000 UZS0.80540 MAD
2000 UZS1.61080 MAD
5000 UZS4.02700 MAD
10000 UZS8.05401 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Özbekistan Somu
1 MAD1241.62000 UZS
5 MAD6208.10000 UZS
10 MAD12416.20000 UZS
20 MAD24832.40000 UZS
50 MAD62081.00000 UZS
100 MAD124162.00000 UZS
250 MAD310405.00000 UZS
500 MAD620810.00000 UZS
1000 MAD1241620.00000 UZS
2000 MAD2483240.00000 UZS
5000 MAD6208100.00000 UZS
10000 MAD12416200.00000 UZS