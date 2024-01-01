500 Fas dirheminden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile MAD → UZS çevirin

500 mad
632.305 uzs

1,000د.م. MAD = 1.265so'm UZS

15:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MAD → UZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MAD → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.288,45001.288,4500
Düşük1.261,13001.260,7100
Ortalama1.277,88371.272,3007
Değişim0.28%0.31%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → UZS istatistikleri

MAD → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.288,4500, en düşük 1.261,1300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.277,8837 oldu. MAD → UZS kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

MAD → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.288,4500, en düşük 1.260,7100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.272,3007 oldu. MAD → UZS kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD16080,7830,9271,3841,5331,33718,16
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278776,93311,1841,7691,9591,70823,206
1 EUR1,079655,9410,84411,4931,6541,44219,592

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Özbekistan Somu
1 MAD1.264,61000 UZS
5 MAD6.323,05000 UZS
10 MAD12.646,10000 UZS
20 MAD25.292,20000 UZS
50 MAD63.230,50000 UZS
100 MAD126.461,00000 UZS
250 MAD316.152,50000 UZS
500 MAD632.305,00000 UZS
1000 MAD1.264.610,00000 UZS
2000 MAD2.529.220,00000 UZS
5000 MAD6.323.050,00000 UZS
10000 MAD12.646.100,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Fas Dirhemi
1 UZS0,00079 MAD
5 UZS0,00395 MAD
10 UZS0,00791 MAD
20 UZS0,01582 MAD
50 UZS0,03954 MAD
100 UZS0,07908 MAD
250 UZS0,19769 MAD
500 UZS0,39538 MAD
1000 UZS0,79076 MAD
2000 UZS1,58152 MAD
5000 UZS3,95380 MAD
10000 UZS7,90760 MAD