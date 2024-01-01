Özbekistan somundan Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile UZS → COP çevirin

1.000 uzs
312,64 cop

1.00000 UZS = 0.31264 COP

21:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855391.0762589.33561.450951.653230.94801518.3596
1 GBP1.1690611.25825104.4431.696311.93281.1082821.4644
1 USD0.929150.794755183.00641.348151.53610.8808517.0589
1 INR0.01119370.009574620.012047310.01624150.01850580.01061180.205513

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Özbekistan somundan Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kolombiya Pesosu
1 UZS0.31264 COP
5 UZS1.56319 COP
10 UZS3.12638 COP
20 UZS6.25276 COP
50 UZS15.63190 COP
100 UZS31.26380 COP
250 UZS78.15950 COP
500 UZS156.31900 COP
1000 UZS312.63800 COP
2000 UZS625.27600 COP
5000 UZS1563.19000 COP
10000 UZS3126.38000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Özbekistan Somu
1 COP3.19859 UZS
5 COP15.99295 UZS
10 COP31.98590 UZS
20 COP63.97180 UZS
50 COP159.92950 UZS
100 COP319.85900 UZS
250 COP799.64750 UZS
500 COP1599.29500 UZS
1000 COP3198.59000 UZS
2000 COP6397.18000 UZS
5000 COP15992.95000 UZS
10000 COP31985.90000 UZS