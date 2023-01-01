bin Uruguay pesosundan Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile UYU → NZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uruguay pesosundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Uruguay Pesosu
|1 NZD
|23.06940 UYU
|5 NZD
|115.34700 UYU
|10 NZD
|230.69400 UYU
|20 NZD
|461.38800 UYU
|50 NZD
|1153.47000 UYU
|100 NZD
|2306.94000 UYU
|250 NZD
|5767.35000 UYU
|500 NZD
|11534.70000 UYU
|1000 NZD
|23069.40000 UYU
|2000 NZD
|46138.80000 UYU
|5000 NZD
|115347.00000 UYU
|10000 NZD
|230694.00000 UYU