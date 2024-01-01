Uruguay pesosundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile UYU → MUR çevirin

1.000 uyu
1.184,58 mur

1.00000 UYU = 1.18458 MUR

21:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85551.0764589.35341.450891.65290.94795518.3596
1 GBP1.1689111.2583104.4481.6961.932131.1080721.4612
1 USD0.928950.794723183.00751.347851.535510.8806517.0557
1 INR0.01119150.009574110.012047110.01623770.01849840.01060930.205472

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Uruguay pesosundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

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UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Mauritius Rupisi
1 UYU1.18458 MUR
5 UYU5.92290 MUR
10 UYU11.84580 MUR
20 UYU23.69160 MUR
50 UYU59.22900 MUR
100 UYU118.45800 MUR
250 UYU296.14500 MUR
500 UYU592.29000 MUR
1000 UYU1184.58000 MUR
2000 UYU2369.16000 MUR
5000 UYU5922.90000 MUR
10000 UYU11845.80000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Uruguay Pesosu
1 MUR0.84418 UYU
5 MUR4.22092 UYU
10 MUR8.44184 UYU
20 MUR16.88368 UYU
50 MUR42.20920 UYU
100 MUR84.41840 UYU
250 MUR211.04600 UYU
500 MUR422.09200 UYU
1000 MUR844.18400 UYU
2000 MUR1688.36800 UYU
5000 MUR4220.92000 UYU
10000 MUR8441.84000 UYU