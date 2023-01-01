50 Uruguay pesosundan Japon yenine
Reel döviz kuru ile UYU → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uruguay pesosundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Uruguay Pesosu
|100 JPY
|25.75240 UYU
|1000 JPY
|257.52400 UYU
|1500 JPY
|386.28600 UYU
|2000 JPY
|515.04800 UYU
|3000 JPY
|772.57200 UYU
|5000 JPY
|1287.62000 UYU
|5400 JPY
|1390.62960 UYU
|10000 JPY
|2575.24000 UYU
|15000 JPY
|3862.86000 UYU
|20000 JPY
|5150.48000 UYU
|25000 JPY
|6438.10000 UYU
|30000 JPY
|7725.72000 UYU