Ukrayna grivnasından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile UAH → PGK çevirin

1.000 uah
99,55 pgk

1.00000 UAH = 0.09955 PGK

00:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.0765589.35771.45061.651530.9478418.3589
1 GBP1.1693311.25885104.4891.696241.93121.1083421.4678
1 USD0.92890.794376183.00381.347451.53410.8804517.0535
1 INR0.0111910.009570350.012047610.01623360.01848220.01060730.205454

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Papua Yeni Gine Kinası
1 UAH0.09955 PGK
5 UAH0.49775 PGK
10 UAH0.99550 PGK
20 UAH1.99101 PGK
50 UAH4.97752 PGK
100 UAH9.95504 PGK
250 UAH24.88760 PGK
500 UAH49.77520 PGK
1000 UAH99.55040 PGK
2000 UAH199.10080 PGK
5000 UAH497.75200 PGK
10000 UAH995.50400 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Ukrayna Grivnası
1 PGK10.04520 UAH
5 PGK50.22600 UAH
10 PGK100.45200 UAH
20 PGK200.90400 UAH
50 PGK502.26000 UAH
100 PGK1004.52000 UAH
250 PGK2511.30000 UAH
500 PGK5022.60000 UAH
1000 PGK10045.20000 UAH
2000 PGK20090.40000 UAH
5000 PGK50226.00000 UAH
10000 PGK100452.00000 UAH