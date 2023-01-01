5 Ukrayna grivnasından Papua Yeni Gine kinasına
Reel döviz kuru ile UAH → PGK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ukrayna grivnasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Ukrayna Grivnası
|1 PGK
|10.01980 UAH
|5 PGK
|50.09900 UAH
|10 PGK
|100.19800 UAH
|20 PGK
|200.39600 UAH
|50 PGK
|500.99000 UAH
|100 PGK
|1001.98000 UAH
|250 PGK
|2504.95000 UAH
|500 PGK
|5009.90000 UAH
|1000 PGK
|10019.80000 UAH
|2000 PGK
|20039.60000 UAH
|5000 PGK
|50099.00000 UAH
|10000 PGK
|100198.00000 UAH