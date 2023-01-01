10 Tanzanya şilininden Japon yenine
Reel döviz kuru ile TZS → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Tanzanya Şilini
|100 JPY
|1680.45000 TZS
|1000 JPY
|16804.50000 TZS
|1500 JPY
|25206.75000 TZS
|2000 JPY
|33609.00000 TZS
|3000 JPY
|50413.50000 TZS
|5000 JPY
|84022.50000 TZS
|5400 JPY
|90744.30000 TZS
|10000 JPY
|168045.00000 TZS
|15000 JPY
|252067.50000 TZS
|20000 JPY
|336090.00000 TZS
|25000 JPY
|420112.50000 TZS
|30000 JPY
|504135.00000 TZS