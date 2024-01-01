Yeni Tayvan dolarından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile TWD → PEN çevirin

1.000 twd
122,61 pen

1.00000 TWD = 0.12261 PEN

23:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.345650.7936821.34651.532457.82025149.9450.92815
1 SGD0.74313510.5898131.000631.138825.8115111.4290.689749
1 GBP1.259951.6954511.696521.930819.85312188.9231.16944
1 CAD0.7426660.9993690.58944111.13815.80784111.3590.689313

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Yeni Tayvan dolarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

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TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Peru Nuevo Solü
1 TWD0.12261 PEN
5 TWD0.61303 PEN
10 TWD1.22607 PEN
20 TWD2.45214 PEN
50 TWD6.13035 PEN
100 TWD12.26070 PEN
250 TWD30.65175 PEN
500 TWD61.30350 PEN
1000 TWD122.60700 PEN
2000 TWD245.21400 PEN
5000 TWD613.03500 PEN
10000 TWD1226.07000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Yeni Tayvan Doları
1 PEN8.15611 TWD
5 PEN40.78055 TWD
10 PEN81.56110 TWD
20 PEN163.12220 TWD
50 PEN407.80550 TWD
100 PEN815.61100 TWD
250 PEN2039.02750 TWD
500 PEN4078.05500 TWD
1000 PEN8156.11000 TWD
2000 PEN16312.22000 TWD
5000 PEN40780.55000 TWD
10000 PEN81561.10000 TWD